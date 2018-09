Ryanair relance la ligne Londres-Nîmes à la demande d'élus français

Dans un communiqué de presse, la communauté d'agglomération de Nîmes fait savoir que " alors que Ryanair avait mis en cause de manière unilatérale le programme hiver sur Londres, une réaction immédiate de Nîmes métropole a permis de rétablir la situation. " À la suite de " discussions franches ", le programme " hiver " sur Londres a été rétabli. Il reste à l’identique de 2017. Soit deux fréquences par semaine, les lundi et vendredi, du 2 novembre 2018 au 27 mars 2019.



Une seule différence, mais elle est notable, c’est que l’aéroport anglais desservi sera celui de Stansted. La communauté d'agglo s’en réjouit puisque " Stansted permet une accessibilité directe sur Londres par train depuis l’aérogare ."



Selon la direction de l’aéroport nîmois, le trafic Ryanair à la fin août " est en progression de 11 % depuis le début de l’année, malgré la suspension de la ligne de Liverpool cet été, à la suite des mouvements sociaux au sein de Ryanair et concernant tout particulièrement le manque de pilotes. "



Une rencontre entre la direction de Ryanair et les responsables de l'aéroport nîmois et de Nîmes métropole est prévue à Dublin dans les semaines à venir.