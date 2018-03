Ryanair renforce son réseau de correspondances avec Air Europa

Ryanair a renforcé son partenariat avec Air Europa. Les passagers peuvent réserver sur le site de la compagnie irlandaise les connections avec Air Europa depuis 15 villes européennes vers Madrid puis les correspondances vers 16 pays d’Amérique centrale, du sud et du nord, comprenant l’Argentine, le Brésil, Cuba, Mexico et les États-Unis.



Le communiqué précise que "la prochaine étape de ce partenariat avec Air Europa sera lancée plus tard dans l’année et permettra aux clients Ryanair d’effectuer des connexions vers des vols long-courriers via Madrid" et la compagnie ajoute qu'elle "poursuit les discussions avec plusieurs compagnies aériennes long-courriers sur de potentiels partenariats concernant les vols en correspondance".