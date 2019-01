Ryanair revoit à la baisse ses ambitions de bénéfice annuel

Le transporteur à bas coût table sur un bénéfice net compris entre 1,0 et 1,1 milliard d'euros pour son exercice 2018/19 (achevé fin mars), contre une précédente estimation se situant entre 1,1 et 1,2 milliard. En nette baisse par rapport au 1,45 milliard enregistré en 2017/18. Il avait déjà été contraint d'annoncer une révision en baisse de ses objectifs en octobre dernier, conséquence alors d'une série de grèves du personnel de la compagnie.



" Le fait d'abaisser légèrement notre objectif annuel est décevant et c'est la conséquence directe de tarifs aériens plus bas que prévu au second semestre ", a expliqué ce vendredi dans un communiqué Michael O'Leary, directeur général de la compagnie.



Il justifie cette faiblesse des prix des billets par l'offre surabondante par rapport à la demande sur le marché du court-courrier en Europe cet hiver.



Par conséquent, pour remplir ses avions et se démarquer de la concurrence, Ryanair doit baisser ses prix, ce qui a une incidence sur sa rentabilité.