Ryanair revoit ses objectifs et ses capacités à la baisse

"Les deux récentes grèves coordonnées des personnels navigants et des pilotes dans cinq pays de l'Union européenne ont pesé sur le nombre de passagers, les réservations et les rendements, et sur les prix des billets au troisième trimestre"

"La confiance des clients, les réservations à l'avance et les prix du troisième trimestre ont été affectés, notamment sur la période des vacances scolaires de la mi-octobre et à Noël."

"nous allons maintenant consulter nos pilotes et PNC des 3 bases afin de minimiser les pertes d'emplois. Nous prévoyons d'offrir aux pilotes des postes vacants dans d'autres bases de Ryanair, mais comme nous avons un surplus important de PNC, nous explorerons les congés non payés et d'autres options pour minimiser les pertes d'emplois pour le personnel de cabine"

Ryanair a revu à la baisse son objectif de bénéfice annuel net. La low-cost table désormais sur une fourchette de 1,10 milliard à 1,20 milliard d'euros au lieu de 1,25 milliard à 1,35 milliard auparavant.La compagnie irlandaise a réduit son objectif de 12% en raison de la chute du trafic en septembre causée par les grèves coordonnées des équipages en Allemagne, Hollande, Belgique, Espagne et au Portugal.Par ailleurs, le prix des billets au deuxième trimestre a chuté de 3% alors que les prévisions comptaient sur un repli de 1% seulement. Les tarifs devraient également être à la baisse au second semestre 2018 : -2%, selon les estimations actuelles., a expliqué le directeur général Michael O'Leary dans un communiqué. Il a ajouté ensuiteLe transporteur irlandais a également revu son programme d'hiver 2018/19. En raison des coûts des grèves et de la hausse du prix du carburant, il réduit ses capacités de 1%. La base d'Eindhoven et Brême vont être fermées à compter du 5 novembre. La plupart des routes proposées au départ de ces aéroports seront maintenues et assurées par des avions venant d'autres plates-formes de Ryanair. De plus, la flotte de la base allemande de Niederrhein passera de 5 à 3 appareils.L'entreprise explique dans son communiqué