Ryanair se renforce entre l'Italie et Marrakech

Ryanair proposera deux nouvelles lignes au départ de Marrakech lors du programme d’hiver 2018. La compagnie reliera l'aéroport marocain à Catane et Naples. Ces deux dessertes seront assurées par deux vols par semaine.



Hélène Bégasse, responsable des ventes et du marketing de Ryanair pour la France, précise que " Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, nous mettons des sièges en vente à partir de seulement 217 MAD pour voyager jusqu’à fin mai et disponibles à la réservation jusqu’à samedi minuit (3 mars) ”.