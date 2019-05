Ryanair : tensions salariales en France après l'accord en Belgique

Après des mois de tensions sociales, Ryanair a signé un protocole d'accord avec le syndicat belge de PNC. Il permettrait une augmentation salariale pouvant aller jusqu'à 25% pour les salaires les plus bas. <br /> <br /> En France, les employés ont fait savoir leur mécontentement. <br /> Plus d'une centaine de stewards et d'hôtesses de l'air sont concernés par ces situations précaires, notamment les employés britanniques travaillant pour la France. <br /> <br /> Ils déplorent de n'avoir accès à aucun des avantages sociaux français comme la mutuelle ou les congés maladie. <br /> Ils dénoncent également des salaires beaucoup trop bas ( moins de 500 euros ) voir carrément inexistants certains mois. <br /> <br /> Ce scandale intervient alors que Ryanair vient de ré-ouvrir deux bases françaises. <br /> Absente du territoire depuis 2011 à cause de soupçons de travail dissimulé, la compagnie est de retour depuis peu à Bordeaux et à Marseille. <br /> <br /> De son côté Ryanair s'est défendu en expliquant qu’ils garantissent une très grande sécurité de l'emploi et de nombreuses perspectives d’évolution. <br /> Des arguments qui n’ont pas suffi à convaincre puisque l’inspection du travail a été saisie. <br /> <br /> Économiquement Ryanair se montre donc très prudent sur ses pronostics sur l’année. <br /> <br /> Elle a déjà annoncé un chiffre d’affaires en recul de 29% par rapport à 2018. <br /> <br />