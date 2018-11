Ryanair: trafic en hausse de 11% en octobre

La compagnie aérienne à bas coût enregistre de bons scores pour le mois d'octobre 2018, en incluant le trafic de Lauda, pour atteindre un résultat en hausse de 11% avec 13,1 millions de passagers.



Le transporteur se félicite de ces résultats obtenus dans un contexte particulier :" En octobre, nous avons dû annuler un peu plus de 300 vols à cause d'une grève de cinq jours sur l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, de conditions météorologiques défavorables (tempêtes hivernales) et de la pénurie persistante de personnel au contrôle aérien au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Nous avons opéré plus de 71 400 vols réguliers avec plus de 80% de ces vols arrivant à l'heure."