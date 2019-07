Ryanair : trafic en nette hausse en juin

Ryanair a communiqué de bons résultats pour ce mois de juin 2019. En opérant plus de 78 000 vols, le groupe a transporté 14,2 millions de passagers, contre 12,6 millions l’an dernier, ce qui représente une hausse de 13 %. Dans le détail, la compagnie Ryanair a transporté 13,6 millions de personnes et Lauda en a fait voyager 600 000. Ces chiffres représentent une (très) légère hausse par rapport au mois de mai , où 14,1 millions de personnes avaient voyagé avec Ryanair. En 2019, le groupe a pour le moment transporté 146,5 millions de personnes (contre 132,9 millions l'an dernier à la même période, soit une hausse de 10 % sur un an).