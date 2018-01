Ryanair travaille avec Cartrawler

Ryanair a lancé le 4 janvier une nouvelle plate-forme de réservation de transferts Ryanair Transfers. La nouvelle plate-forme est alimentée par CarTrawler et permet aux clients Ryanair de réserver directement sur le site de la compagnie aérienne une large gamme de services de taxis, de chauffeurs, de bus, d'autocars et de trains.



Ryanair Transfers, explique la compagnie, " offre aux clients une connexion directe aux options de transport terrestre dans 33 pays européens et constitue la dernière initiative d'une série d'améliorations dans le cadre du programme Always Getting Better de Ryanair ".