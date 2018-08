Ryanair va facturer les bagages à main

Après avoir taxé les bagages enregistrés - comme toutes ses consœurs ou presque - la low-cost Ryanair lance une nouvelle ligne de facturation, celle du bagage à main.Le "petit sac personnel", celui qui pourra se glisser sous le siège devant soi restera gratuit, en revanche un bagage dans le compartiment au dessus de la tête sera facturé entre 6 et 8€ (pour mémoire, l'enregistrement en ligne d'une valise a mettre en soute coûte 10€.



Ryanair appliquera cette mesure à partir du mois de novembre. Elle explique avoir décidé cette mesure pour lutter contre le retard de ses avions induit par des personnes embarquant trop de bagages à main à bord. C'est sans doute sans compter sur les interminables palabres qui vont accompagner le nouveau dispositif ! Et pas question d'améliorer pour autant la rentabilité, puisque la compagnie reconnait que la facturation de bagages allant jusqu'à 10 kilos n'engendrerait pas de chiffre d'affaires additionnel. Elle estime que les tarifs facturés sont inférieurs aux coûts d'enregistrement.



Les principaux rivaux de Ryanair dans le "low cost", EasyJet , Wizz et Norwegian Air Shuttle, permettent d'emmener en cabine gratuitement un bagage de taille moyenne sur des court-courriers.