Ryanair va relier les Pyrénées à Lisbonne

Les voyageurs d'affaires pyrénéens vont pouvoir s'envoler vers le Portugal avec Ryanair lors du programme des vols Été 2019. La low-cost va relier l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à celui de Lisbonne à partir du mois d'avril. Elle proposera deux fréquences par semaine.



La compagnie gérera ainsi cet été un total de 6 lignes au départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, y compris des liaisons vers Dublin, Londres, Cracovie, Milan et Rome.



Programme des vols :

- départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées chaque mardi et samedi à 15h50 - arrivée à Lisbonne à 16h40

- départ de Lisbonne chaque mardi et samedi à 12h35 - arrivée 15h25