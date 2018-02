Ryanair volera entre Strasbourg et Palma de Majorque, et sera plus présente en Allemagne

Ryanair lancera une liaison entre Strasbourg et Palma de Majorque lors du programme d'été 2018. Elle proposera deux vols par semaine entre les deux villes de juin à août.



Cette ouverture s'inscrit dans le renforcement de Ryanair sur Palma de Majorque. La low-cost va installer deux appareils supplémentaires sur sa base. Ces nouveaux avions permettent à la compagnie de voler entre la ville espagnole et le Luxembourg deux fois par semaine entre juin et août.



La destination sera également reliée à Nuremberg (4 fois par semaine), Stuttgart (3 fois par semaine), Berlin Tegel (6 fois par semaine) et Düsseldorf (quotidien). Pour ces deux derniers aéroports allemands, l'ouverture de la ligne marquera le début de la compagnie sur ses plates-formes.