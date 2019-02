Rydoo s'associe avec VAT IT

Une solution intégrée qui facilite et optimise la récupération de la TVA pour les entreprises partout dans le monde. En effet, plus d'1 entreprise sur 5 déclare ne pas être en mesure de récupérer la TVA à l’étranger en raison de procédures de remboursement administratives trop contraignantes et extrêmement différentes d’une juridiction à l’autre. "Notre logiciel VAT Cloud s'intègre parfaitement à Rydoo Expense ; il nous permet de calculer les économies potentielles de TVA sur la base des données relatives aux dépenses . Il nous est ensuite possible de procéder à la récupération de la TVA en un clic grâce à notre service entièrement automatisé et digitalisé." , explique Brendon Silver, CEO de VAT IT.





Selon un communiqué, outre l'aspect financier lié au processus simplifié de récupération de TVA, les organisations bénéficient d’une réduction de 87 % des coûts de traitement des frais professionnels grâce à Rydoo Expense. "Chez Rydoo, notre ambition est d’offrir la meilleure solution de gestion des frais et déplacements professionnels à l’ensemble de nos clients : nous éliminons tous les points de friction en simplifiant l’ensemble du processus", déclare Sébastien Marchon, CEO de Rydoo.