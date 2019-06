SAP Concur et VISEO s'associent pour améliorer la politique de Travel and Expense

L'objectif : leur permettre une implémentation réussie. Un projet Travel & Expense qui vise à aider les clients dans leur gestion des frais professionnels. En réunissant les différents systèmes de gestion des frais et déplacements professionnels sur une même plate-forme, les entreprises disposent d’une visibilité d’ensemble, transparente et en quasi-temps réel sur toutes leurs dépenses T&E, ainsi qu’une capacité à utiliser des informations exploitables.



« Aujourd’hui, nous le constatons chez nos clients, en plus d’une solution de dématérialisation, les entreprises veulent plus de visibilité et une meilleure gestion des déplacements de leurs collaborateurs. Les utilisateurs, quant à eux, souhaitent plus de liberté et de choix dans leur manière de voyager. Nos clients obtiennent des gains significatifs en termes d’efficience opérationnelle et de centralisation de l’information en mettant en place la solution SAP Concur. Être en capacité de proposer cette plate-forme innovante, nous semblait donc un impératif » , déclare Eric Perrier, CEO de VISEO.



« En les accompagnant dans l’implémentation de notre plate-forme Concur, VISEO propose principalement aux responsables informatiques une solution Cloud innovante qui optimise leur politique T&E et leur donne la possibilité de répondre à ces nouveaux enjeux », souligne de son côté Stéphane Gillet, DG de SAP Concur France.