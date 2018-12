SAP Concur intègre un nouveau système de gestion automatisée

Le transfert automatique des dépenses et des factures d'achat toutes les 24 heures permet d'améliorer la productivité tout en réduisant les coûts et les risques d'erreurs humaines."Nous avons travaillé en étroite collaboration avec SAP Concur pour créer des versions standard et professionnelles pour les factures de dépenses et les factures de commande, ce qui aidera les utilisateurs, les développeurs et les partenaires à étendre et à automatiser les processus de workflow SAP Concur dans le système ERP de leur choix" explique le directeur de Codeless Platforms Pour plus d'informations sur le fonctionnement des solutions Codeless Platforms avec Concur Expense et Concur Invoice , il est possible de consulter la liste de ses partenaires dans le SAP Concur App Center.