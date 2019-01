SAP Concur: les évolutions du voyage d'affaires en 2019

Une tendance actuelle qui continuera de grandir en 2019 concerne l'estompement des frontières entre les équipes RH et les équipes financières pour les dépenses des employés. En effet, le fossé entre le monde privé et le monde public s’estompe peu à peu pour laisser place au changement dans certains secteurs, comme celui de l’industrie notamment, au sein duquel la fiche de paie s'est progressivement déplacée sur le bureau des RH. Au fur et à mesure que les rôles de directeur des RH et directeur des finances s'harmoniseront sur le plan stratégique, certains des éléments administratifs les plus banals des deux postes continueront de s'effacer.



Une étude récente menée par McKinsey révèle que si peu de professions sont entièrement automatisables, 60% de toutes les professions ont en revanche au moins 30% d'activités qui le sont. Cependant, les gains apportés par une puissance de traitement accrue et un meilleur accès des développeurs aux outils de machine learning s'étendront bien au-delà de l'automatisation pour inclure des informations uniques axées sur les données, une meilleure conformité et des expériences utilisateurs améliorées.



Dans la gestion des dépenses, les outils de machine learning capables de lire les notes de frais manuscrites et les dépenses sur les reçus remplaceront les technologies traditionnelles comme la reconnaissance optique de caractères, permettant ainsi aux entreprises d'analyser et de vérifier leurs dépenses à une échelle et à une vitesse sans précédent. Grâce à la capacité d'identifier des modèles et des anomalies dans des millions d'enregistrements de données en temps quasi réel, les entreprises acquerront la visibilité et l'agilité dont elles ont besoin pour améliorer leurs processus métier, réduire leurs coûts et décourager la fraude.



Selon des études antérieures le temps moyen passé par salarié pour produire une note de frais est de 20 minutes. En 2019, les nouvelles technologies comme les robots amélioreront considérablement la productivité des employés. Et pas seulement pour les voyageurs, mais pour toutes les personnes impliquées dans le processus comme les gestionnaires, les organisateurs de voyages ou les agents de voyages par exemple)



En 2019, les voyageurs d'affaires seront de plus en plus considérés comme une source de recettes fiscales, ce qui créé de nouveaux défis pour les entreprises qui comptent sur leurs employés pour faire des affaires au-delà des frontières nationales ou internationales. Les gouvernements nationaux et locaux continueront d'adopter des règles complexes en matière de visas de travail et de fiscalité en réponse aux tendances mondiales concernant la circulation transfrontalière des personnes et des produits. Ainsi, un employé qui réside un certain nombre de jours au cours d'une année civile dans un autre pays peut entraîner d'importantes obligations à la fois pour l'individu et pour l'entreprise, et potentiellement empêcher la conduite des affaires.



La parité sera également au centre des préoccupations en 2019. La diversité des genres est déjà une priorité pour de nombreuses entreprises, la croissance de cette économie devrait être encouragée afin de profiter non seulement aux employés, mais à l'ensemble des entreprises. En effet, les entreprises du Fortune 500 ayant la plus forte représentation des femmes dans les conseils d'administration enregistrent un meilleur rendement financier que les entreprises ayant la plus faible représentation.