SAP Concur: un webinair pour optimiser la gestion des frais professionnels

Malgré l’importance de coût des notes de frais professionnels, le processus reste encore très manuel, le salarié remplit son tableau Excel à la fin du mois, le transmet à son manager avec toutes les pièces justificatives et ce dernier valide et renvoie tous les éléments à la comptabilité pour traitement. Toutes ces étapes manuelles sont chronophages, fastidieuses et sources d’erreurs et de non-conformité.L’objectif de la nouvelle offre SAP Concur Standard est de répondre financièrement et technologiquement à la volonté de modernisation des PME, qui davantage encore que les grandes entreprises, ont besoin d’automatiser la gestion des notes de frais professionnels.Lors de ce webinar, vous découvrirez comment simplifier l’ensemble du processus d’approbation grâce aux applications web et mobile; bénéficier du plus large réseau de partenaires; réduire le temps de saisie de 90% grâce à la solution OCR; appliquer votre politique de dépenses facilement; envoyer les données dans votre ERP grâce aux connecteurs et calculer le ROI que vous dégagerez du projet.Ce webinair sera présenté par Olivia Buono, Directrice Commerciale chez SAP Concur et Mustapha Kamili, Ingénieur Avant-Vente chez SAP Concur.Pour participer à ce séminaire en ligne, il est nécessaire de s'inscrire en cliquant sur ce lien