SAP achète Qualtrics 8 milliards de dollars

SAP a déclaré dimanche que l'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et les actionnaires de Qualtrics. La vente devrait être conclue au cours du premier semestre de l'année prochaine.



Qualtrics, basée en Utah, propose des produits qui aident les entreprises à obtenir les commentaires de leurs employés et de leurs clients. Qualtrics a déclaré dans un dépôt réglementaire qu'elle comptait plus de 9 000 clients, dont plus de 75 % des entreprises du Fortune 100.



Pour l'Allemand SAP, l'opération est l'une des plus importantes. En 2014, elle a payé environ 8,3 milliards de dollars pour Concur, un logiciel qui permet de gérer les déplacements et les dépenses des employés.