SAP s'offre la start-up française Contextor

Après l’annonce du rachat de Qualtrics pour 8 milliards de dollars, SAP annonce avoir mis la main sur Contextor, le spécialiste du Robotic Process Automation (RPA) ou l’automatisation robotisée des processus qui consiste à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée en utilisant des robots logiciels ou bots. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé.



Depuis sa création, Contextor a déployé plus de 100 000 bots pour automatiser les fonctionnalités des outils de ses clients. Combinés à la plateforme SAP Cloud et Leonardo Machine Learning, les bots de Contextor doivent permettre d’optimiser l’interface utilisateur des applications SAP. Le but étant de simplifier et fluidifier leurs usages en mettant l’IA au service de la RPA. SAP envisage d’ailleurs d’intégrer un outil « Intelligent RPA » à son portefeuille de solutions.



"Grâce au RPA intelligent accéléré par Contextor, les entreprises pourront atteindre le niveau d’automatisation nécessaire pour devenir des entreprises intelligentes" , a déclaré Markus Noga, Responsable Machine Learning SAP. L’implémentation des bots de Contextor débutera au premier semestre 2019 avec la solution SAP S/4HANA avant d’intégrer d’autres outils de l’éditeur allemand.