SAS supprime 1500 vols de son horaire d'hiver

"Il arrive souvent qu'à mesure que l'on se rapproche d'une saison, l'image devienne plus claire en ce qui concerne la demande, puis on adapte le programme en conséquence

", a déclaré un porte-parole de SAS.On peut aussi supposer que l'augmentation du prix du kérosène n'est pas étrangère à cette décision. Les compagnies se concentrant désormais sur leurs lignes les plus rentables.Près d'un cinquième des vols supprimés étaient à destination et en provenance de Malaga. Ces 270 lignes annulées devaient être assurées par la filiale irlandaise de SAS, SAS Ireland (SAIL).La pénurie d'équipages chez SAIL et chez le sous-traitant City Jet a conduit SAS à annuler environ 700 vols sur une période de trois mois plus tôt cette année.Parmi les autres routes abandonnées, les lignes Stockholm-Lisbonne et Copenhague-Riga.Pour l'hiver 2018/2019, SAS a programmé 120.000 vols et malgré les 1500 annulations,son offre reste plus importante que l'hiver dernier.