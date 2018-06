SAS travaille toujours avec Amadeus

SAS a renouvelé son accord technologique pluriannuel avec Amadeus. Il comprend notamment un accord de distribution garantissant aux agences de voyages partenaires de la compagnie scandinave de pouvoir continuer à accéder à l’ensemble de ses offres et tarifs via Amadeus.



Le partenariat englobera également le renouvellement de l’adhésion du transporteur à l’ensemble des solutions de la suite Altéa, dont les modules Inventory, Reservation, Ticketing et Departure Control.