SEH United Hoteliers a choisi TravelClick

SEH United Hoteliers a choisi la plate-forme digitale internationale de TravelClick. Le fournisseur de solution de gestion de données équipera ainsi les hôteliers membres de la coopérativeavec des services adaptés et intégrés à sa plate-forme:



- Système central de réservation iHotelier (CRS) - un moteur de réservation complet qui, connecté à plusieurs canaux de distribution, permet aux hôteliers de gérer la disponibilité, les tarifs, la fidélisation de la clientèle et la gestion des stocks, à partir d'un point d'entrée unique.

- Guest Management Solutions (GMS) - un ensemble complet d'outils d'automatisation marketing, qui facilite l’implication des clients et leur fidélisation.

- Solutions Web et vidéo – outil de création de sites web, multi-supports. Les hôteliers peuvent ainsi renforcer leur présence en ligne afin d’augmenter le nombre de réservations et donc leurs revenus.

- Agency360 - une base de données unique qui regroupe l’ensemble des agences de réservation du marché. Agency360 aide les hôteliers à gagner des parts de marché et améliorer leurs performances, grâce à une gestion optimisée des données.

- Rate360 - outil permettant de visualiser toutes les variables du marché. Les hôteliers peuvent optimiser leurs stratégies de prix en conséquence.



"TravelClick offre l’accès à un guichet unique pour tous les besoins de distribution. Ce partenariat est une étape importante dans la transformation digitale que le groupe a engagée, Nous avons des objectifs de développement importants (atteindre 1 000 hôtels au cours des cinq prochaines années). Le partenariat noué avec TravelClick nous permet de disposer de la technologie la plus avancée possible : un atout primordial pour cette phase d’expansion" , déclare David Esseryk, Chief Digital & Marketing Officer chez SEH United Hoteliers.