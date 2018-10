SIA et Air New Zealand prolongent le mariage

Singapore Airlines et Air New Zealand ont eu le feu vert des autorités néo-zélandaises pour étendre leur joint-venture. Cette dernière étape permet ainsi aux deux partenaires de prolonger leur alliance de 5 ans, soit jusqu'en 2024.



Grâce à la joint-venture lancée en 2015, les transporteurs ont augmenté leurs capacités entre Singapour et la Nouvelle Zélande de plus de 25%. Et, ils ne comptent pas arrêter leur développement. Les deux compagnies d'Asie-Pacifique ont prévu d'offrir un troisième service quotidien entre Singapour et Auckland à compter du 28 octobre 2018.