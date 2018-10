SNCF: 11 millions de billets Ouigo à 10 euros

C'est le début de la saison des ventes Hiver/Printemps chez Ouigo. Pour tout voyage réalisé entre le 9 décembre 2018 et le 5 juillet 2019. 11 millions de billets de train sont commercialisés à partir de 10 euros par adulte et même 5 euros par enfant.



Et pour les fêtes de fin d'année, la SNCF donne rendez-vous le 11 octobre dès l’aube afin de profiter de l’ouverture des ventes de billets pour la période de Noël. A partir du 11 octobre 2018, pour des voyages du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclus avec TGV INOUI1 ou INTERCITES.