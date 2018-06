SNCF : 7 Français sur 10 soutiennent l’ouverture à la concurrence

Réalisée par Opinion Way pour Trainline, l'enquête confirme le regard des Français sur le train : un " je t’aime, moi non plus ", plutôt mitigé. Si la satisfaction de 41% des usagers s’est détériorée au cours des dernières années, 7 Français sur 10 considèrent malgré cela le train comme un moyen de transport attractif. 84% des Français pensent que le train est un moyen efficace de dynamiser les territoires qu’il dessert, 83% estiment qu’il fait partie du patrimoine national et favorise l’activité économique des territoires, et 82% pensent qu’il permet de développer le tourisme dans les régions françaises.



Face aux grèves liées aux mutations engendrées par l'ouverture à la concurrence, notamment pour le TGV (59 % déclarent le savoir), mais aussi pour les TER et les Intercités (46%), seule une minorité sait que cette ouverture sera effective dans les cinq prochaines années (4% pour le TGV, 32% pour les TER et Intercités). Un grand nombre de Français déclare ne pas être au courant (36% pour le TGV et 47% pour les TER et Intercités), quand seul un petit nombre estime que le marché ne sera pas ouvert à la concurrence (3% pour le TGV, 5% pour les TER et Intercités).



Autre chiffre à retenir : 68% des personnes interrogées sont favorables à l’ouverture à la concurrence et estiment que cette dernière aura un impact positif dans plusieurs domaines : fréquences, services à bord, tarifs, facilité de réservation, information en cas de perturbations…

Preuve de ce soutien, une grande majorité considère la Suisse (84%) ou l’Allemagne (80%), des pays ouverts à la concurrence, comme des réussites en matière de transport ferroviaire.