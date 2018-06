SNCF : 80% des TGV mais les "trains du quotidien" perturbés

Ces mercredi 27 et jeudi 28 juin marquent le dernier épisode d'une longue série de grèves - 3 mois ! - à la SNCF. Comme en fin de semaine dernière, la compagnie ferroviaire table sur 80% de ses TGV et 60% des Intercités, mais plus de perturbations pour les trains du quotidien : 2 Transilien sur 3 et 3 TER sur 5.



- trains de la longue distance :