SNCF, Elisabeth Borne compte sur "le meilleur service" le 22 mars

Même si les syndicats se réunissent le 15 mars pour coordonner leur action, la ministre des transports Élisabeth Borne, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ,assure que " l'objectif, c'est évidemment pas le blocage, on est dans la concertation. Évidemment, s'il doit y avoir une grève, on prendra toutes les dispositions pour minimiser l'impact sur les usagers (...) On se préoccupera en cas de grève d'assurer le meilleur service ".



Y aura-t-il un service minimum ? Élisabeth Borne élude la question et préfère rappeler que le gouvernement, qui aura recours aux ordonnances pour réformer la SNCF, a " démarré une concertation de deux mois ". Il y a quatre thèmes : " améliorer le service public - on démarrera la discussion demain, l'ouverture à la concurrence, on va en parler à partir de jeudi prochain, l'organisation de la SNCF, ce sera à partir du 15 mars et la modernisation sociale du secteur, à partir du 30 mars ".