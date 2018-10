SNCF Transilien: deuxième réseau mondial en densité derrière Tokyo

Le réseau ferroviaire francilien est un des plus denses du monde. Chaque jour, SNCF Transilien transporte 3,2 millions de voyageurs (hors exploitation RATP des RER A et B). Ce qui représente tout de même 70 % des voyageurs SNCF en France et ce, sur seulement 2 % du territoire !L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) vient de publier une étude comparative entre les réseaux de « mass transit » (train, métro et tram) de 11 métropoles mondiales.Le rapport offre/fréquentation place le réseau francilien en 2e position mondiale, derrière Tokyo. Il est le deuxième plus fourni en gares (derrière Londres) et le 2e en fréquentation (après Tokyo).