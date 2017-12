SNCF : acheter ses billets de train à son facteur?

Si le principe est séduisant, la mise en place est loin d'être facile. Quelles machines utilisées pour la délivrance des titres de transport ? Quels outils informatiques pour la réservation ? Bref, on est encore loin de voir le système se développer en France. Autre solution, évoquée en Rhônes-Alpes Auvergne, des PC en libre service dans les mairies et les collectivités pour accéder aux serveurs de réservation de SNCF. Pourquoi pas ?



Une idée loin d'être saugrenue qui séduit également d'autres collectivités. Mais pour l'heure, SNCF n'a pas commenté cette volonté régionale et se dit simplement " attentive aux nouvelles idées ".