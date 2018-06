SNCF : des dossiers sur la table pour finir la grève

" Le processus législatif arrive à son terme, avec une loi qui va être votée à l'Assemblée et jeudi au Sénat " a expliqué Elisabeth Borne ce mardi matin sur Franceinfo, " La réforme est votée. Quel sens a de poursuivre la grève? " a t-elle continué, appelant les organisations syndicales à " la responsabilité ".



Mais les organisations syndicales estiment que " des questions restent en suspens ", comme l'a indiqué Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui du coup allonge la liste des revendications et s'en justifie : " Le conflit a permis de mettre en avant des problèmes que le gouvernement avait décidé de ne pas voir ".



Sur la table, il y a notamment la future convention collective de branche avec l'UTP (Union des Transports Publics et Ferroviaires). Une table ronde doit être organisée vendredi, en présence de la ministre des Transports,. " On ne sort bien évidemment pas de la grève à ce jour tant qu'on n'a pas eu des assurances, sur la future convention collective et l'accord d'entreprise avec la SNCF ", a déclaré Olivier Boissou, secrétaire général adjoint de la CFDT cheminots. A voir aussi, le financement du régime spécial des cheminots, le suivi de leur santé (actuellement pris en charge par des médecins maison). " Nous voulons que l'Etat s’engage sur la reconstruction ! ", souligne Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminots.