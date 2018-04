SNCF, des informations complémentaires sur les trains qui circulent

Concrètement, l’engagement de la SNCF est d’afficher en vente les trains, la veille du jour de grève à 17h au maximum. Pour autant, quand la SNCF dispose d’informations plus tôt, au vu de l’organisation du plan de transport et des prévisions concernant les mouvements, elle les affiche dans les outils de vente avant ce délai. Le Powerpoint reprenant le plan de transport est mis en ligne la veille de la grève à 17h,.



Le calendrier des jours de grève SNCF est disponible sur Mon Compte Pro SNCF. Il permet de connaître les journées sans grève (journées blanches) et les journées de grève (journées rouges).



• Sur les journées blanches, c'est-à-dire les dates du 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 30 avril 2018, SNCF assure la totalité des TGV et INTERCITÉS depuis et vers Paris. Pour les autres relations, le trafic est quasi normal. Pour ces dates, il est possible pour un voyageur de maintenir ses déplacements et/ou réserver dès à présent vos billets de train.



• Sur les journées rouges, c'est-à-dire les dates du 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 avril 2018, " Nous mettons tout en œuvre pour communiquer le plus tôt possible sur les trains garantis à la circulation ". Les réservations de billets de train pour les journées du 13 et 14 avril sont possibles. Si un train est ouvert à la vente les jours de grève, " c’est que nous sommes certains que celui-ci circule ". Les autres trains sont affichés comme étant " complets ".