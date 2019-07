SNCF : grève des aiguilleurs lyonnais dès ce jeudi soir

Une grève des aiguilleurs SNCF du secteur de Lyon commence ce jeudi soir 19h, jusqu'à samedi 8h, à l'appel de la CGT, la CFDT et Sud Rail. Les aiguilleurs dénoncent un manque d'effectifs à leur poste depuis plusieurs années. Ce conflit concerne le noeux ferroviaire lyonnais, et pourrait potentiellement affecter le trafic des TGV. Selon les syndicats, la circulation des trains sera "certainement" perturbée, sur l'ensemble des gares lyonnaises (…) dont Lyon Perrache et Lyon Part-Dieu. D'après la direction, l'impact de cette grève sera limité.