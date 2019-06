SNCF : l'application mobile devient "L'Assistant"

L'application mobile SNCF comptabilisait 13 millions de téléchargements depuis sa création. Mardi 18 juin, le groupe a annoncé qu'elle serait désormais nommée "L'Assistant". En plus de ses fonctionnalités initiales (information d'itinéraire, horaires de trains, trafic en temps réel...), L'Assistant intègre plusieurs nouveautés. Une application multimodale qui permet désormais au voyageur de prendre un Uber, un moto-taxi, un covoiturage, les transports en commun ou bien encore le vélo.Une fonction paiement est intégrée à l’application, ainsi que la possibilité de valider directement avec son smartphone grâce à la technologie NFC (uniquement sur Android), même si l’appareil est éteint.« On a choisi de se concentrer sur les 90% des 5 millions de voyageurs qu’on a tous les jours, avec l’objectif de remplacer la voiture individuelle. On traitera la longue distance quand nous aurons réussi la vie quotidienne. », a déclaré Guillaume Pepy selon nos confrères de l'Echo Touristique.