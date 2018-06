SNCF : la CGT veut appeler à la grève cet été

Il est toujours difficile de cesser un mouvement social et la CGT en fait la démonstration. Le syndicat CGT Cheminots annonce qu'il " appellera régulièrement à la grève en juillet et août " et " les dates seront dévoilées au fur et à mesure de l'avancée ou non des négociations " sur les suites de la réforme ferroviaire, a déclaré à l'AFP son secrétaire général Laurent Brun.



Selon Laurent Brun, les journées de grève " pourront être calées sur les départs en vacances, mais ne le seront pas exclusivement et majoritairement " car " ce n'est pas notre cible principale ". Devant l'air interloqué des journalistes, il a expliqué qu'il y aurait " beaucoup d'autres dates " qui vont correspondre à " des dates de réunions de l'entreprise " SNCF et qui " ne sont pas confirmées " à ce jour.