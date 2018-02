SNCF : la grève du 14 mars n'aura pas lieu

Est-ce que les sondages d'opinion défavorables au mouvement de grève ont eu une influence sur la décision des syndicats ? Ils ont en tous cas décidé ce merdi d'attendre les premières rencontres avec le gouvernement avant de décider un mouvement. " Si le 15, nous constatons que le gouvernement est dans la logique d’un passage en force, alors il y aura grève à la SNCF ", a expliqué Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminots à l’issue d’une réunion intersyndicale. Il a précisé que la manifestation prévue pour le 22 mars était " maintenue ".



Laurent Brun a expliqué que " pour avoir une grève à la SNCF, il faut d’abord déclencher une alerte sociale ". Les syndicats le feront dès ce mercredi " en vue d’un dépôt de préavis de grève ". Il faut compter un délai d’une quinzaine de jours entre l’alerte sociale, le dépôt d’un préavis et la grève elle-même.



Outre le peu de soutien annoncé de la population aux Cheminots, les syndicats auront peut-être également constaté la fragilité d'une éventuelle mobilisation au sein même de la compagnie ferroviaire. Contrairement à la dernière tentative de modification du statut des cheminots en 1995, il n'est pas question de toucher aux retraites. Le projet du gouvernement ne touche pas non plus à l'actuel statut, il le bloque pour les nouveaux entrants. Enfin Edouard Philippe a affirmé ne pas vouloir toucher aux petites lignes, des lignes dont la défense aurait pu mobiliser autour de la notion de service public.