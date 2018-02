SNCF : la grève nationale prévue ce 8 février est reportée

C’est à l’appel de la CGT qu’un mouvement de grève nationale avait été lancé à la SNCF pour ce 8 février. La finalité de cet arrêt de travail étant surtout de permettre aux cheminots de participer à la manifestation qui devait partir de la place de la République le 8 février à 13 heures. La neige et le verglas ont eu raison des 15 000 cheminots attendus. La manifestation et donc la grève sont reportées à une date ultérieure. Aucune précision n'a été donnée.



L'organisation syndicale souhaitait avec ce mouvement "dénoncer la politique anti ferroviaire du gouvernement". Elle se dit désormais à l'écoute des propositions qui seront formulées par Jean Cyril Spinetta qui doit rendre son rapport sur l'avenir de la SNCF la semaine prochaine. Et les syndicats menancent "le plus dur est à venir pour les clients". En cause, la fin possible du statut de cheminot et la refonte annoncée des retraites. Autant dire que les cheminots sont prêts à se faire entendre sur ces deux sujets.