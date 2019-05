SNCF : la liberté à un prix !

Changer de carte et laisser tomber un abonnement fréquence 50 pour passer à la carte liberté n’est pas une bonne idée car le reliquat de votre abonnement ne vous sera pas remboursé. Le manque de clarté du site « Oui » et de formation des agents de gare est clair et beaucoup et là, je dis non car beaucoup d’entre-nous se font avoir.



Les acheteurs et les travel managers sont majoritairement vent debout contre cette évolution car les conditions de remboursement, de modification et les modalités tarifaires ne sont pas claires. Un kit de communication pour entreprise aurait été le bienvenu et aurait autorisé une bien meilleure assimilation par le marché.



Nos confrères du Figaro annoncent une augmentation pouvant, dans certains cas, atteindre 27%. Dans d’autres cas, c’est 0 et finalement, certains sont gagnants de quelques dizaines voire centaines d’Euros mais ce n’est pas la majorité, loin de là…

Il va donc falloir expliquer aux voyageurs comment ne pas se faire avoir ou comment jouer avec les nouvelles règles de la SNCF. Mais pour ça, il faut comprendre la complexité du système que même le personnel de bord à du mal à justifier aux passagers qui se font prendre par des habitudes appartenant dorénavant au passé.



Communiquer est essentiel et les moyens sont nombreux. C’est dommage de ne pas en profiter et, malgré une volonté de bien faire, d’induire des passagers clients en erreur et de générer de la frustration.



Yann Le Goff