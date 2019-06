SNCF : la ligne Paris-Bordeaux connaît une hausse de 71%

Une ligne qui connaît un fort succès avec une hausse de trafic à hauteur de 71% depuis 2017. Un chiffre porté par les millenials (+80%) et les voyageurs d'affaires (+76%). Les professionnels en déplacement vers la ville du sud-ouest privilégient désormais le train au départ de Paris, plutôt que l'avion. L'axe Paris-Bordeaux devient donc la seconde ligne à grande vitesse la plus fréquentée de France avec plus de 10 000 voyageurs au 23 mai 2019.