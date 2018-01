SNCF: le wifi dans tous les TER en 2020, dans les RER B et D en 2018

" Le wifi sera une réalité dans tous les TER en 2020 ", a confirmé Guillaume Pepy qui n'est pas entré dans les détails techniques. Seule certitude du patron de SNCF : " En 2018, la priorité ce sont les trains du quotidien ". Mais malin, le Président de la SNCF affirme ne pouvoir tenir cet engagement que " si les opérateurs jouent le jeu ". En clair, qui va payer ?



Autre innovation confirmée, le déploiement du wifi dans les RER B et D est acté pour 2018. Des tests seraient en cours de réalisation avant la mise en route du système. Pour le Président de SNCF, " La première demande des voyageurs aujourd’hui, c’est d’être connectés. On a dépensé 300 millions d’euros pour équiper les lignes à grande vitesse. Environ 80% des TGV en France ont le WiFi. C’est un énorme succès ". Une assertion un peu hâtive si l'on en croit les utilisateurs pour qui le wifi dans le train "est parfois un parcours du combattant en raison du faible débit disponible ".



Enfin, pour Guillaume Pepy, un trajet en train doit être noté par les voyageurs, et ils pourront désormais le faire sur l'application Oui.sncf. " Comme pour TripAdvisor on doit pouvoir exprimer son ressenti sur le voyage en TGV ", précise le patron de SNCF qui veut que " chaque cheminot se sente engagé dans la relation client ".