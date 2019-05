SNCF : les lignes Grande Vitesse battent des records en 2019

Soit 4,5 millions de voyageurs supplémentaires par rapport à la même période en 2018. En comparatif à 2017, cette croissance s'établit à +12%. Une dynamique qui confirme l'intérêt des voyageurs pour les voyages à Grande Vitesse.



Concernant les perspectives pour mai et juin, les ventes pourraient atteindre +30% par rapport à 2018. Une dynamique portée par le déploiement de OUIGO sur le Sud-Est au départ de Paris Gare de Lyon et le Sud-Ouest. En parallèle, TGV INOUI poursuit son développement à travers la France, notamment au départ de la gare de Lille Flandres. « Ces excellents résultats sont la preuve que notre stratégie de positionnement d’offres fonctionne et est désormais comprise par les voyageurs. OUIGO et TGV INOUI ont rencontré leur public. OUIGO est notre arme de conquête, il amène de nouveaux voyageurs à la Grande Vitesse ; quant à TGV INOUI, la qualité d’expérience à bord et nos offres simplifiées et fidélisantes contribuent à multiplier la fréquence des voyages. Avec ces offres complémentaires, nous créons un réflexe train pour toutes les occasions de déplacement et pour tous les français » , a déclaré Rachel Picard, Directrice Générale de Voyages SNCF.