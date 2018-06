SNCF mobilités prépare de nouveaux services

Alors que le ferroviaire français se débat dans un long processus de grèves, SNCF mobilités réfléchit semble-t-il à l’avenir avec de nouveaux dépôts de marque. Pas moins de 5 qui s’articulent autour d’une lettre le « O », utilisé en majuscule… Un lien possible entre « Oui » et les prochains services à venir. Parmi les noms déposés : EvasiO’, Ter’ritOire, Frequenci’O, Solidari’O, Liberti’O.



Ce n’est pas la première fois que SNCF mobilités dépose des marques autour du train et des services qu’elle fait évoluer au fil du temps. Certains dépôts sont de simples « parkings » pour éviter de laisser éventuellement la concurrence les utiliser, tandis que d’autres se mettent en place dans les 3 à 6 mois qui suivent l’enregistrement.