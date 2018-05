SNCF : opération reconquête avec des prix cassés

*Prix TTC, à partir de, par personne au tarif PREM’S, pour un aller simple en seconde classe sur un trajet sans correspondance avec TGV ou INTERCITÉS (hors OUIGO), en France. Billets en vente à partir du 15 mai 2018 pour des voyages du 1er juin au 31 août 2018 inclus dans la limite des places disponibles. Billets non échangeables et non remboursables. Paiement en ligne obligatoire avec billet à imprimer soi-même, envoi gratuit du billet à domicile, retrait en borne libre-service en gares françaises, ou en boutique SNCF Rail Europe (frais de 10€ par référence de dossier). Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours ou code avantage ou tarif réduit SNCF (hors cartes de réduction SNCF et Offre Tribu).

Oui.SNCF lance une opération "Oui à l'été" destinée à relancer des ventes plantées par les grèves à répétition. 3 millions de billets TGV, Intercités et Ouigo sont mis en vente à moins de 40€ pour la France mais aussi l'Europe avec Eurostar, Thalys, Lyria ou encore le TGV France-Espagne. Les ventes ont lieu dès à présent pour partir entre le 1er juin et le 31 août 2018.Exemples de trajets en TGV* :- Paris - La Rochelle à 40€- Paris - Strasbourg à 35€- Paris - Le Touquet à 37€- Paris – Dijon à 37€Par ailleurs et pour profiter de prix réduits toute l’année, toutes les cartes de réduction seront en vente au prix unique de 29€3 du 23 mai au 15 juin 2018.Jusqu'au 18 mai, OUI.sncf lance une vente flash de 4 jours pour s’évader en Espagne ! A shopper, des billets à partir de 39€ pour Barcelone, Gérone et Figueras au départ de Paris ou encore de Lyon ; valables sur des voyages du 29 juin au 9 septembre 20184.Vous en voulez plus ? Que diriez-vous de voyager en première classe pour 16€ seulement ? Pour découvrir l’offre, c’est par ici avec TGV LyriaRejoignez Genève, Lausanne ou encore Zurich depuis Paris en TGV Lyria5 à partir de 35€ ! Du 18 au 25 mai, OUI.sncf vous propose de découvrir lacs et montagnes suisses en profitant de sa promo été, pour des voyages du 1er juin au 31 août 2018. Plus d’informations par ici à partir de 39 eurosJusqu'au 24 mai, OUI.sncf propose de traverser la Manche dès 39€ avec 25 000 billets Eurostar6 disponibles tout l’été depuis Paris, Lille et Calais. Offre valable sur des voyages du 5 juin au 5 septembre 2018 inclus. Plus d’informations sur la circulation des trains ici Départ versavec ThalysDu 8 juillet au 2 septembre 2018, partez pour Bruxelles, Amsterdam ou Cologne à petits prix. Offrez-vous un été sur mesure avec Thalys7 : plus vous êtes nombreux, moins vous payez !• Bruxelles à 20€ par personne pour un groupe de 3-6 voyageurs• Amsterdam à 30€ par personne pour un groupe de 3-6 voyageurs• Cologne à 25€ par personne pour un groupe de 3-6 voyageursOffre à valoir jusqu'au 5 juin 2018 sur la page dédiée OUI.sncf