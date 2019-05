SNCF: pas de trains sur la ligne Lyon-Grenoble jusqu'à dimanche soir

Aucun train ne circule depuis le jeudi 30 mai et jusqu'au dimanche 2 juin sur la ligne Grenoble-Lyon. La ligne Chambéry-Lyon sera également coupée.La SNCF effectue d'importants travaux de modernisation des gares de Saint-André-le-Gaz et de Bourgoin-Jallieu.a SNCF a mis en place des bus de substitution. Et pour rejoindre Chambéry depuis Lyon, le trajet en train reste possible en passant par Ambérieu. Pour tout renseignement sur le trafic SNCF en temps réel, consultez le site internet OUI.SNCF