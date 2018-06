SNCF : peu de perturbations avec la reprise, mais une grosse facture

Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a un coût subi (baisse du trafic, des billets en moins, etc.) et un coût qu'on a voulu qu'on assume. Ça implique toutes les mesures qu'on a prises pour les clients, comme le remboursement du pass Navigo en Île-de-France pour les mois d'avril et de mai par exemple

On a fait appel (...) les jours de repos ne peuvent être payés qu'à partir du moment où ils sont adossés à des jours travaillés

400 millions d'euros, c'est la facture a minima des 36 jours d'arrêt de travail. Un chiffre annoncé ce jeudi par Elisabeth Borne, ministre des transports, sur Radio Classique, répété par le DG adjoint Mathias Vicherat sur Sud Radio : "", a détaillé Mathias Vicherat.Et c'est sans compter sur les conséquences en terme d'images mais aussi le coût total des jours de congés que la SNCF espérait ne pas payer aux grévistes mais qui, a décidé la justice, lui reviendront. La SNCF espère toutefois toujours pouvoir en faire l'économie : "", répète Mathias Vicherat en se fiant à des conflits sociaux précédents.A noter qu'un autre préavis de grève a d'ores et déjà été prévu pour les 6 et 7 juillet par 2 syndicats (sur 4), la CGT Cheminots et Sud-Rail, sans que l'on puisse actuellement en mesurer les effets. Ce jeudi 28 juin, environ 10% des salariés ont observé la grève.Vendredi 29 juin, peu de conséquences de ces deux jours de grève sur le trafic, les prévisions de la SNCF ci dessous en image.