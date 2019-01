SNCF : plus de régularité en région PACA d'ici à 2020

La région ne finançait plus les TER depuis 2015, jugeant que les trains étaient trop souvent en retard ou annulés. Le 17 janvier 2019, la SNCF et PACA ont signé un accord qui permet désormais de normaliser cette situation et de financer de nouveau les TER. En 2019, la région financera les TER à hauteur de 276,75 millions d'euros, puis de 255 millions en 2023.



90%, c'est le taux de régularité que promet l'opérateur ferroviaire d'ici à 2020, contre 82% aujourd'hui. Le pourcentage de trains supprimés devrait lui aussi passer en dessous des 1%. En parallèle, 4 trains par heure seront mis en place lors des heures de pointe sur les axes Cannes-Nice-Monaco, Marseille-Toulon, Marseille-Miramas et Marseille-Aix-En-Provence d'ici à 2022. 5 trains neufs devraient également être acquis pour améliorer l'expérience des voyageurs.