SNCF s'allie avec BlaBlaCar et lui vend aussi Ouibus

"L’entrée au capital de l'entreprise française permet à SNCF d’établir un partenariat sur le long terme et de renforcer sa stratégie multimodale en s’appuyant sur la première des start-up françaises de mobilité".

"Nous sommes convaincus que pour faire plus de train, il faut que nous fassions plus que du train. Et que nous puissions offrir demain à nos voyageurs la possibilité d’aller de leur point de départ jusqu’à leur destination finale, en combinant l’ensemble des modes de transports durables, dont le ferroviaire est la colonne vertébrale. Ce projet commun vise à faciliter les déplacements de nos clients et réduire la nécessité de l’usage de la voiture individuelle".

Ce rapprochement permettrait à tous les voyageurs de trouver sur BlaBlaCar une solution de mobilité longue-distance qui convienne à la diversité de leurs besoins. Il vient aussi nourrir notre ambition d’étendre un service de mobilité complet comprenant la voiture et l’autocar à une échelle européenne"

"Ce projet est en cours de négociations et soumis à différentes étapes avant sa finalisation, notamment la procédure de consultation des différentes parties prenantes".

Grâce au nouveau partenariat de la SNCF et BlaBlaCar, OUI.sncf proposera des offres de covoiturage de la start-up avant la fin de l’année 2018. En entrant leur destination sur le site de la SNCF, les voyageurs auront alors le choix entre plusieurs solutions de transport et de prix. OUI.sncf affichera des trajets en train, en bus ou en covoiturage.De plus, les clients de OUI.sncf se verront proposer à partir de l'été 2019 une offre de mobilité intermodale, train et bus dans un premier temps. La combinaison train et covoiturage suivra dans un second temps. Les voyageurs pourront alors pour aller de leur point de départ à leur point d’arrivée, mixer les modes de transports : train, bus et covoiturage, et cela en quelques clics.Dans le cadre de ce projet, SNCF devient également actionnaire de BlaBlaCar. Le groupe expliqueGuillaume Pepy, président de SNCF, ajouteCe projet s’inscrit dans l’ambition de SNCF de nouer des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs de la mobilité afin de proposer à ses clients un assistant personnel de mobilité développé par SNCF e-voyageurs d’ici le printemps 2019.BlaBlaCar a offert de son côté à SNCF d’acquérir le service d' autocars moyenne et longue distance Ouibus, et d'en devenir l’unique actionnaire.Nicolas Brusson, co-fondateur et CEO de BlaBlaCar, a expliqué "Les deux partenaires préviennent