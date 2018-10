SNCF: trafic perturbé jusqu'au 23/11 sur la ligne Paris-Orléans

Le chantier, sans doute le plus gênant, est celui qui débute ce lundi matin sur la ligne Orléans/ Paris. Il s'agit de nouveaux travaux de modernisation sur le POLT, le Paris/Orléans/Limoges/Toulouse. Cette fois, ça concerne la portion Cercottes/ Boisseaux. Les ouvriers doivent neutraliser une voie et changer des signaux lumineux. Ces travaux se font en partie la nuit et en journée. Et du coup, la SNCF est contrainte de supprimer quelques trains TER.



Pour la plupart, ce sont des trains qui circulent aux heures creuses entre 10H et 15H. Mais, d'autres peuvent être touchés aux heures de pointe comme le 05H55 au départ d'Orléans. Il sera supprimé tous les jours ou presque jusqu'au 23 novembre. La période la plus délicate portera sur deux weekends: les 10/11 et 17/18. Le trafic sera alors interrompu du samedi 10h au dimanche 16h.