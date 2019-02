SNCF : un comptage des passagers pour plus de sécurité

Le groupe ferroviaire souhaite connaître la fréquentation de ses gares de façon précise afin d'être plus réactif en cas d'incident. Ce dispositif a été baptisé TCO Voyageurs et fonctionne comme tel : il permet de visualiser le nombre de voyageurs en temps réel dans les train et dans les gares grâce à des tableaux de contrôle optique.



L'objectif final est de mieux réguler les flux et permettre aux acteurs de gare d'anticiper des trajets de substitution en cas de problème. Dans un premier temps, ce système sera testé sur la ligne du RER C en avril. Il sera ensuite déployé dans plusieurs gares parisiennes et en région.