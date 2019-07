SNCF : un train Clermont-Paris arrive avec 14h de retard

La ligne qui relie la capitale à l'Auvergne vient de battre un nouveau record peu enviable. Le train Intercités 5982 devait partir de Clermont Ferrand hier à 17h26 en direction de Paris. Si le train part avec 1h de retard, une chute d'arbre oblige le conducteur à s'arrêter au nord de Nevers.



Après plusieurs heures à l'arrêt, le train arrive vers 2h du matin sur les quais de Nevers où les passagers peuvent descendre s'aérer et sont attendus avec des box repas. Les passagers sont alors invités à attendre à bord le train de 5h50 qui sera...annulé à cause d'une nouvelle chute d'arbre. Les voyageurs monteront alors dans celui de 7h40 pour arriver à bon port vers 11h, soit après plus de 17h30 de trajet et 14h de retard.