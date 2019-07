SNCF : une régularité en hausse au mois de juin

En juin 2019, le taux de régularité des TGV est de 87%, soit 2,6 points de plus qu'en 2018. Pour les Intercités ce taux atteint les 72,4%, contre 63,5% en 2018. Pour les TER, la hausse est de 2,3 points, passant de 89,4% à 91,7% et de -0,1 point pour Transilien, restant stable à 88,6%.



De bons résultats qui restent néanmoins en fort écart par rapport au 5 autres premiers mois de l'année. En cause : des épisodes orageux violents, de nombreux accidents de personnes et une canicule à la fin du mois.



En cumul annuel fin juin, la régularité 2019 est en augmentation au regard de celle de 2018 à la même date avec des gains de : 2,3 points pour TGV, 5,4 points pour Intercités, 1,9 point pour TER et de 1,3 point pour Transilien.